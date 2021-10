जापान के प्रधानमंत्री बने फुमिओ किशिदा को PM नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जापान का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर फुमिओ किशिदा को बधाई दी और कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए वह नवनियुक्त प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं. जापान की संसद ने सोमवार को देश के पूर्व विदेश मंत्री फुमिओ किशिदा को नया प्रधानमंत्री चुना.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘जापान के नए प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा को बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं. भारत-जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक साझेदारी सहित अपने व अन्य क्षेत्रों की शांति और समृद्धि के लिए मैं उनके साथ काम करने को तत्पर हूं.’’

Congratulations and best wishes to the new Prime Minister of Japan, H.E. Kishida Fumio. I look forward to working with him to further strengthen the 🇮🇳-🇯🇵 Special Strategic and Global Partnership and advance peace and prosperity in our region and beyond. @kishida230

