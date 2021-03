अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की PM मोदी ने दी बधाई, महिला शक्ति को किया सलाम

हर साल की तरह ही इस वर्ष भी विश्व भर में आज "अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस" (International Women's Day) मनाया जा रहा है. यह दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सलाम किया है.अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत हमारे राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर हमेशा से गर्व करता आ रहा है. यह हमारी सरकार के लिए सम्‍मान की बात है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है.बता दें कि इस वर्ष के लिए "अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस" की थीम “Women in leadership: an equal future in a COVID-19 world” ("महिला नेतृत्व: COVID-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना") रखी गई है.यह थीम COVID-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को थीम के साथ पहली बार 1996 में मनाया गया था. उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए थीम रखी थी 'अतीत का जश्न, भविष्य की योजना'.