नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया. वहीं आज पीएम मोदी बैस्टिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी भी शामिल हुई. इसके अलावा भारतीय राफाल पर परेड का हिस्सा बना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पेरिस के चैंप्स-एलिसीस में बैस्टिल डे परेड के लिए पहुंचने पर गर्मजोशी से मिले.

भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ने पेरिस, फ्रांस में बैस्टिल डे परेड के दौरान चैंप्स-एलिसीस के साथ मार्च किया. दल का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया. बता दें कि यह आयोजन पेरिस में हो रहा है. फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल दिवस, फ्रांसीसी चेतना में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हमले की याद दिलाता है.

