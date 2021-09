नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज राजस्‍थान (Rajasthan) को 4 नए मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) की सौगात देते हुए कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ सिखाया है. हर देश अपने-अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटे हैं. उन्होंने कहा, ‘भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थीं, बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी, इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं. आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है. मुझे उम्मीद है कि इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा.’ पीएम मोदी ने कहा, ‘देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया है. स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा हैं.’

This pandemic has taught a lot in the health sector across the world. Every country is engaged in dealing with this crisis in its own way. India has resolved to increase its strength, self-reliance during this time: PM Narendra Modi pic.twitter.com/9Znpd9AQcu

— ANI (@ANI) September 30, 2021