इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दिया PM मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता, जानें पूरा मामला

ग्लासगो. इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट (Israel PM Naftali Bennet) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बीच मंगलवार को हुई बैठक में हल्का-फुल्का पल सामने आया जब बेनेट ने पीएम मोदी के सामने अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा. साथ ही बेनेट ने कहा कि वह इजरायल में काफी मशहूर हैं. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के इतर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं की इस बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए कह रहे हैं, “आप इजरायल में सबसे मशहूर व्यक्ति हैं. आइये और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइये.” इस टिप्पणी का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, ‘‘धन्यवाद, धन्यवाद.’’ बेनेट की इस बात के बाद दोनों नेता खिलाखिलाकर हंस देते हैं.

चुनावों में बेंजामिन नेतन्याहू की हार के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री के तौर पर इसी साल जून में कार्यभार संभालने के बाद नफ्ताली बेनेट और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यह पहली औपचारिक बैठक हुई है. इस बैठक में दोनों नेताओं ने देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की. औपचारिक बैठक सोमवार को जलवायु सम्मेलन के दौरान उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद हुई.

