PM मोदी ने ISRO में महिला वैज्ञानिकों से की मुलाकात, चंद्रयान-3 में उनकी 'महत्वपूर्ण भूमिका' की खूब की तारीफ-VIDEO

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचे. यहां उन्होंने भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) में शामिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने भारत के पहले चंद्रयान-3 के सफल समापन में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की. पीएम मोदी अपना भाषण समाप्त करने के बाद महिला वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया.

इसरो की विमेन साइंटिस्ट्स के साथ पीएम मोदी ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर उनके साथ फोटो सेशन कराया. भारत ने 23 अगस्त 2023 की शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर उतारने वाला पहला देश बन गया. बेंगलुरु स्थित इसरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘चंद्रयान-3 मिशन की सफलता कोई साधारण सफलता नहीं है. आपने पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है, देश को गौरवान्वित किया है. इसमें महिला वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई.’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets women scientists of the ISRO team involved in Chandrayaan-3 Mission at ISRO Telemetry Tracking & Command Network Mission Control Complex in Bengaluru pic.twitter.com/Ugwk2WRzsw

