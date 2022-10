PM Modi in Gujarat Live: PM मोदी और UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ‘मिशन लाइफ’ ल

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने आज यानी गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई. गुजरात दौरे के पहले दिन यानी बुधवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया था.

इस दौरान पीएम मोदी ने केवड़िया के एकता नगर में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ में एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में ‘मिशन लाइफ’ (लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) की शुरुआत की. इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे. इस मिशन का उद्देश्य त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना है. आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है.

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets António Guterres, Secretary-General of the United Nations, holds bilateral talks in Kevadia, Narmada District pic.twitter.com/ElJXQdHISW

— ANI (@ANI) October 20, 2022