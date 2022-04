PM मोदी ने भुज में अस्पताल का किया उद्घाटन, कहा- कच्छ के लोग अपनी मेहनत से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के भुज में केके पटेल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल देश को समर्पित किया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 बेड वाले इस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं. इस अस्पताल को लेवा पटेल समाज द्वारा बनाया गया है. ये कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है. मरीजों को यहां कम कीमत पर सारी सुविधाएं मिलेंगी.

प्रधानमंत्री कार्यलय के मुताबिक ये अस्पताल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी (कैथलैब), कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और अन्य सेवाएं जैसे लैब और रेडियोलॉजी जैसी सेवाएं प्रदान करेगा.

सस्ती और बेहतरीन इलाज

उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 200 बेड का ये सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कच्छ के लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है. उन्होंने कहा, ‘ ये हमारे सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के परिवारों को और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं.जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है, तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मज़बूत होता है.’

