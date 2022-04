आयुष ग्लोबल समिट में WHO के डॉ टेड्रोस ने बोली गुजराती, PM मोदी ने कहा- आज से इनका नाम 'तुलसी भाई' रखता हूं

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट (Global AYUSH Investment and Innovation Summit) का उद्घाटन किया. इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस घेब्येयियस, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और भारत के आयुष ​मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे. वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में गुजराती में बोलते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्येयियस ने कहा, ‘मैं महात्मा गांधी की भूमि पर आकर खुद को सौभाग्यशाली मान रहा हूं.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलने उठे तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, ‘डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर डॉ टेड्रोस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. वह मुझे बता रहे थे कि उन्हें भारत के टीचर ने पढ़ाया है. आज डॉ टेड्रोस कह रहे थे, मैं पक्का गुजराती हो गया हूं. मेरा कोई गुजराती नाम रख दो. आज से मैं अपने दोस्त का नाम ‘तुलसी भाई’ रखता हूं.’

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग और पारंपरिक चिकित्सा ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है. दुनिया भर में लोग अब पारंपरिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं. अब निवारक दवा की ओर बढ़ने का समय है. गांधीनगर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि भारत विश्व का औषधालय है. हम कोविड महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाएं भेजने के लिए भारत के आभारी हैं. मॉरीशस में, आयुष की प्रथा लोकप्रिय है, हमने इस धारणा को अपनाया है कि पारंपरिक दवाएं आधुनिक दवाओं की पूरक हैं.

यह शिखर सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा. शिखर सम्मेलन में लगभग 90 प्रख्यात वक्ताओं और 100 प्रदर्शकों की उपस्थिति के साथ पांच पूर्ण सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियां होंगी. शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा. यह नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र और कल्याण उद्योग को बढ़ावा देगा. यह उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों को एक साथ लाने में मदद करेगा और भविष्य के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा.

“I am privileged to come to the land of Mahatma Gandhi,” WHO DG Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks in Gujarati, at the Global AYUSH Investment and Innovation Summit at Gandhinagar, Gujarat pic.twitter.com/IjqBuh9gDP

— ANI (@ANI) April 20, 2022