Independence Day पर प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल हो सकती है आपकी भी बात, PMO ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2021) के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के लिए लोगों की राय मांगी है. ऐसे में पीएम के संबोधन में आपकी भी बात शामिल हो सकती है. पीएमओ ने ट्वीट किया, ‘आपके विचार लाल किले की प्राचीर से गूंजेंगे. 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए आपकी क्या राय है? उन्हें @mygovindia पर साझा करें.’

पीएमओ के ट्वीट के बाद 10 मिनट के भीतर लगभग 700 लोगों ने ट्वीट को लाइक किया और कई लोगों ने भाषण के लिए सुझाव दिए. पिछले साल भी मोदी ने इसी तरह ट्विटर पर लोगों से उनके विचार और सुझाव मांगे थे.

पीएमओ के ट्वीट में https://www.mygov.in/ का लिंक शेयर किया गया है जहां से लॉगइन कर के आप अपनी राय दे सकते हैं. https://www.mygov.in/ पर दी गई जानकारी में कहा गया है- ‘हर साल 15 अगस्त को, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं और सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को बताते हैं. पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से सीधे विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं.’

Your thoughts will reverberate from the ramparts of the Red Fort.

What are your inputs for PM @narendramodi’s speech on 15th August? Share them on @mygovindia. https://t.co/UCjTFU30XV

— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2021