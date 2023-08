चांद पर जहां उतरा विक्रम, उस जगह का नाम हुआ 'शिवशक्ति', चंद्रयान-2 ने जहां छोड़े पदचिह्न वह पॉइंट कहलाएगा 'तिरंगा'

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को ग्रीस से लौटने के बाद सीधा बेंगलुरु पहुंचे और ISRO के वैज्ञानिकों से मुलाकात की. यहां उन्होंने टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स (ISTRAC) पहुंचकर ISRO चीफ एस. सोमनाथ और मिशन से जुड़े अन्य वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर बधाई दी. पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं.

पीएम मोदी ने पहली बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ‘स्पेस मिशन के टचडाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है. चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान-3 उतरा है, भारत ने उस स्थान के नामकरण का भी फैसला लिया है. मून पर जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम उतरा है, अब उस बिंदु को शिवशक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा.’

#WATCH | The spot where Chandrayaan-3’s moon lander landed, that point will be known as ‘Shivshakti’, announces Prime Minister Narendra Modi at ISRO Telemetry Tracking & Command Network Mission Control Complex in Bengaluru pic.twitter.com/1zCeP9du8I

— ANI (@ANI) August 26, 2023