प्रधानमंत्री मोदी ने NTPC की 5,200 करोड़ की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का किया उद्धघाटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनटीपीसी (NTPC) की 5,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया. परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी और पॉवर सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी.

पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही ईज ऑफ लिविंग के लिए भी यह उतना जरूरी है. पीएम मोदी ने कहा कि जब हमने आठ साल पहले देश के पावर सेक्टर के हर एक क्षेत्र को मजबूत और ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी उठाई थी.

Delhi | PM Narendra Modi lays the foundation stone of various Green Energy projects of NTPC, via video-conferencing pic.twitter.com/GnLyQq9wyl

— ANI (@ANI) July 30, 2022