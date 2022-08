पीएम मोदी ने आचार्य विनोबा भावे से की वेंकैया नायडू की तुलना, बताया आडवाणी जी की रथयात्रा से जुड़ा किस्सा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तुलना आचार्य विनोबा भावे से की. 3 पेज के एक लेटर में पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू की शख्सियत की तारीफ की और उनके दृढ़ विश्वास और ऊर्जा को सराहा. राज्यसभा में पहली बार आने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करने और राज्यसभा की कार्यवाही में बेहतर प्रदर्शन और सुधार के लिए भी उनकी सराहना की.

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले में सदन में आपके विदाई भाषण पर मैंने कुछ बातें कहीं थी. उस समय में मेरे दिमाग में आप से जुड़ी बहुत सी यादें और अनुभव थे. नेल्लौर की गलियों से उपराष्ट्रपति पद तक आपकी जीवन यात्रा बेहद उम्दा और प्रेरित करने वाली रही. आपकी ऊर्जा और साहस अद्भुत है.

PM Modi in a 3-page letter to former Vice President MV Naidu compared him to Acharya Vinoba Bhave in crisp articulation, lauded his convictions, infectious energy, extensive travel, encouraging first-timers in Rajya Sabha, for substantially improving productivity of Rajya Sabha pic.twitter.com/FfvTBi7umq

— ANI (@ANI) August 11, 2022