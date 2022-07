असम के दिव्यांग आर्टिस्ट अभिजीत से मिले PM मोदी, पेंटिंग देखकर की कला की प्रशंसा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम के एक दिव्यांग (मूक-बधिर) कलाकार से मुलाकात की. असम के सिलचर के रहने वाले कलाकार अभिजीत गोटानी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पेंटिंग भी भेंट की. अभिजीत ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के अनुभवों के बारे में, न्यूज एजेंसी एएनआई से सिग्नेचर लैंग्वेज में कहा, ‘मैं उन्हें (पीएम मोदी) हर दिन टीवी पर देखता हूं. मैंने आखिरकार आज उन्हें सच में देखा. उन्होंने पेंटिंग के लिए मेरी तारीफ की. मेरा सपना साकार हुआ.’

Delhi | Abhijeet Gotani, a differently-abled artist from Silchar, Assam, presented a portrait of PM Narendra Modi made by him to the PM in the presence of Assam CM Himanta Biswa Sarma, today. pic.twitter.com/anA91DqMcX



दिव्यांग अभिजीत को स्केचिंग का शौक है. वह बोल और सुन नहीं सकते हैं. पीएम मोदी से पहले वह भी कई सेलिब्रिटी को अपने द्वारा बनाई उनकी पेंटिंग गिफ्ट कर चुके हैं.

I see him (PM Modi) on the TV every day. I finally saw him in real today. He complimented me on the painting. My dream has come true: Abhijeet Gotani, artist pic.twitter.com/fZ8rk7JQ6j

