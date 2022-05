थॉमस कप विजेता टीम से मिले PM मोदी, बोले- आपने देश का बड़ा सपना पूरा किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास ‘7 लोक कल्याण मार्ग’ पर थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन चैंपियंस से मुलाकात की. इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए. थॉमस कप जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मैं देश की ओर से पूरी टीम को बधाई देता हूं. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है.’ पीएम कहा कि किसी भी टूर्नामेंट में कोई भी निर्णायक मैच सांस खींच लेने वाला होता है. इसपर खिलाड़ियों ने कहा कि मैच चाहे पहला हो या अंतिम हमने हमेशा देश की जीत दिखी.

पीएम मोदी ने कहा, ‘एक समय था जब हमारी टीम थॉमस खिताब जीतने की लिस्ट में काफी पीछे हुआ करती थी. भारतीयों ने कभी इस खिताब का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपने इसे देश में लोकप्रिय कर दिया है. इस भारतीय टीम ने यह जज्बा जगाया है कि मेहनत की जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है. दबाव होना ठीक है, लेकिन उसमें गलत है. आपने दबाव से निकलकर इतिहास रचा है.’ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने किदांबी श्रीकांत,सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय से बात की, उनका हौसला अफजाई किया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

मेरे पीएम ने मुझे कभी नहीं बुलाया: माथियास

किदांबी श्रीकांत ने कहा कि एथलीटों को यह कहते हुए हमेशा गर्व होगा कि हमें अपने प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है. भारतीय बैडमिंटन टीम के चीफ कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा कि पीएम खिलाड़ियों और खेल का अनुसरण करते हैं, और उनके विचार खिलाड़ियों से जुड़ते हैं. भारतीय डबल्स टीम के कोच माथियास बो ने कहा, ‘मैं एक खिलाड़ी रहा हूं और मैंने देश के लिए पदक जीते हैं. लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे कभी मिलने के लिए नहीं बुलाया.’ आपको बता दें कि माथियास डेनमार्क के इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं.

Interacted with our badminton champions, who shared their experiences from the Thomas Cup and Uber Cup. The players talked about different aspects of their game, life beyond badminton and more. India is proud of their accomplishments. https://t.co/sz1FrRTub8

