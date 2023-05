Operation Kaveri: सूडान से निकाले गए हक्की-पिक्की जनजाति के लोगों से PM मोदी ने की खास मुलाकात, देखें Video

शिमोगा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को कर्नाटक के शिमोगा में सूडान से ‘ऑपरेशन कावेरी’ के तहत बचाए गए हक्की-पिक्की जनजाति के लोगों से खास मुलाकात की. संघर्षरत सूडान से कर्नाटक के हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के करीब 31 लोग सुरक्षित निकाले गए थे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान विस्थापितों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और सरकार के सक्रिय उपायों की प्रशंसा की, जिससे उनकी समय पर और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हुई. उन्होंने अपने सूडान में संघर्ष की कहानी पीएम मोदी को बताई.

पीएम मोदी की खास मुलाकात

हक्की-पिक्की कर्नाटक में एक अर्ध-खानाबदोश जनजाति है जो अपने पारंपरिक पौधों और जड़ी-बूटियों पर आधारित चिकित्सा प्रणालियों के लिए जानी जाती है. वह जंगलों के अंदर रहते हैं. ये पक्षियां पकड़ने वाले समुदाय हैं. इस समुदाय के लोग अपनी बोली ‘वागरीबुली’ के अलावा, विभिन्न भाषा जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम सहित कई भाषाएं बोलते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये समुदाय गुजरात से दक्षिण भारत चले गए थे. इनकी दवाओं पर कर्नाटक के शहरों में रहने वाले लोग भी भरोसा करते हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacted with members of the Hakki Pikki tribe, who were evacuated from Sudan under #OperationKaveri, in Shivamogga earlier today#Karnataka pic.twitter.com/SW8EOuLFTT

— ANI (@ANI) May 7, 2023