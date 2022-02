PM मोदी ने की सिख नेताओं से मुलाकात, आखिर क्यों कहा- "भारत का जन्म 1947 में थोड़े ही हुआ है", देखें VIDEO

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी को राजधानी दिल्ली में अपने सरकारी आवास ”7 लोक कल्याण मार्ग” पर कुछ वरिष्ठ सिख नेताओं से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख नेताओं से कहा कि भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ. आपको बता दें कि 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान होना है.

इमरजेंसी में मैंने सिख की वेश भूषा धारण की थी

पीएमओ की ओर से जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते सुनाई पड़ रहे हैं, “यह देश कोई 1947 में पैदा थोड़े ही हुआ है जी…हमारे गुरुओं ने कितनी तपस्या की है…हमने इमरजेंसी ऑपरेशन के समय बहुत पीड़ाएं सहीं. उस दौरान पंजाब में इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह हुआ करते थे. मैं उस समय अंडरग्राउंड था. मैं अपनी पहचान छिपाने के लिए एक सिख का भेष बना कर रहता था. मैं पगड़ी पहना करता था.”

A very special interaction with the Sant Samaj and distinguished members of the Sikh community. pic.twitter.com/vjCTJ3wMW3

मैं करतारपुर साहिब को दूरबीन से देखा करता था

सिख नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो कांग्रेस करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को भारत के पास रखने में विफल रही. अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान में पड़ता है. मैंने कूटनीतिक रास्ते से करतारपुर कॉरिडोर के लिए बात शुरू की. जब मैं पंजाब में रहा करता था तो दूरबीन से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को देखा करता था. उस समय मैं सोचा करता था कि हमें कुछ करना होगा.”

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ

ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ।।

I was blessed to welcome three holy Swaroop of Sri Guru Granth Sahib Ji to Delhi from Kabul on 24 August 2021. This was as a result of the direct intervention of PM Modi Ji to reach out to persecuted Sikhs in Afghanistan. pic.twitter.com/wbxWMuOAhp

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) February 18, 2022