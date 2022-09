क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, जानें क्या कहा

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने क्‍वीन एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के निधन पर शोक जताया है. उन्‍होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ‘ उन्हें हमारे समय की महान शख्सियत के रूप में याद किया जाएगा. उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया. उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया.

PM Narendra Modi expresses grief over the demise of Britain’s Queen Elizabeth II

“She will be remembered as a stalwart of our times. She provided inspiring leadership to her nation and people. She personified dignity and decency in public life” tweets PM Modi pic.twitter.com/M9o5JwHncH

— ANI (@ANI) September 8, 2022