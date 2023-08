नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दक्षिणी राज्यों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जनता के बीच सरकार के संदेश को पहुंचाने का आह्वान किया. बैठक के बाद पीएम मोदी ने सांसदों के साथ रात्रिभोज भी किया. इस दौरान भोज में पनियाराम, अप्पम, वेजिटेबल कोरमा, पुलिहोरा, पप्पू चारू और अदाई अवियाल सहित विभिन्न प्रकार के दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे केंद्र के खिलाफ विपक्ष के दावों का जवाब दें और जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया पर सरकार के विमर्श को चलाने में मदद के लिए पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘कल शाम, मैंने दक्षिण भारत के राजग सांसदों के साथ बैठक की, जिसके बाद एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया गया, जिसमें पनियाराम, अप्पम, वेजिटेबल कोरमा, पुलिहोरा, पप्पू चारू, अदाई अवियाल सहित कई दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए. भाजपा के एक पदाधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सांसदों से महिलाओं, युवाओं और समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने सहित केंद्रीय योजनाओं के वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा. बैठक में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के सांसद मौजूद थे.

Last evening, I had a wonderful meeting with NDA MPs from Southern India, followed by a great dinner in which a variety of South Indian dishes were served including Paniyaram, Appam, Vegetable Korma, Pulihora, Pappu Charu, Adai Aviyal and more. pic.twitter.com/bTHsG8uVg0

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2023