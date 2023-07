नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए नई उड़ान दी है. आज देश के कोने कोने के नेता पत्र लिखते हैं कि मांग करते है कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत ट्रेन चलाइये. प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन अयोध्या से होकर गुजरेगी और इससे क्षेत्र में पर्यटन एवं कारोबार को बढ़ावा मिलेगा.

मोदी ने इसके साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की भी शुरुआत की. अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण पर 498 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. प्रधानमंत्री ने इसी दौरान जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्‍सप्रेस को भी रवाना किया.

गोरखपुर स्‍टेशन बनेगा वर्ल्‍ड क्‍लास

इसके पहले मोदी ने गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन रवाना करने की घोषणा की. उन्‍होंने कहा, ”गीता प्रेस के कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा. आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है. आज का मेरा गोरखपुर दौरा विकास और विरासत की नीति का अद्भुत उदाहरण है. ‘मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली हैं, लोग हैरान होकर देख रहे हैं कि रेलवे स्‍टेशनों का भी इस तरह से कायाकल्प हो सकता है.”

#WATCH | Gorakhpur, UP: Anil Kumar Lahoti, Chairman, CEO, Railway Board on Vande Bharat train says, “…The timing of this train is convenient. This train will save two hours as compared to the fastest train on this route…” pic.twitter.com/gfkwGoCC2r

— ANI (@ANI) July 7, 2023