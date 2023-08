दक्षिण अफ्रीका के अखबार में PM मोदी का गुणगान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तस्वीर शेयर कर दिया सबूत

जोहान्सबर्ग: भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं. तमाम वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग गए हैं, जहां वह भी भारत की इस सफलता का जश्न मनाते दिख रहे हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आज सुबह की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी के हाथों में अखबार है, उनके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा खड़े हैं. अखबार के प्रथम पृष्ठ पर मोटे-मोटे अक्षरों में भारत के चंद्रयान-3 मिशन का गुणगान छपा है, जिसे प्रधानमंत्री अपने ब्राजील के राष्ट्रपति डि सिल्वा को दिखा रहे हैं. अखबार के फ्रंट पेज की लीड स्टोरी है, ‘इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड’.

This morning at the BRICS Summit. pic.twitter.com/14r0ZmiHCx

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 24, 2023