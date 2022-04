PM मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत तमाम नेताओं ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पीकार, डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था. हर साल, 14 अप्रैल को पूरा देश बाबासाहेब (डॉ आम्बेडकर के अनुयायी उनकी कृतज्ञता स्वीकार करने के लिए उन्हें प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं) की जयंती धूमधाम से मनाता है. देश के लोग डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदान का सम्मान करते हुए, उन्हें और ​उनके विचारों को याद करते हैं. इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करके डॉ भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, ‘आंबेडकर जयंती पर बाबासाहब को विनम्र श्रद्धांजलि! सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर, बाबासाहब ने संविधान शिल्पी के रूप में आधुनिक भारत की नींव रखी. आइए, हम उनके ‘पहले भी भारतीय, बाद में भी भारतीय और अंत में भी भारतीय’ के आदर्श पर चलते हुए समावेशी समाज के निर्माण में अपना योगदान दें.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि. उन्होंने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है. यह हमारे देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है.’

Tributes to Dr. Babasaheb Ambedkar on his Jayanti. He has made indelible contributions to India’s progress. This is a day to reiterate our commitment to fulfil his dreams for our nation. pic.twitter.com/mLTgmJ8tNi

