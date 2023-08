पुणे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार (Lokmanya Tilak National Award) से सम्मानित किया गया. पीएम मोदी को यह पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 103वीं पुण्य तिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया गया. इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ-साथ NCP के नेता शरद पवार भी मौजूद थे.

इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘यह मेरे लिए एक यादगार पल है.’ उन्होंने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया और कहा कि मैं लोकमान्य तिलक अवार्ड 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं. शरद पवार की मौजूदगी में पुणे के एसपी कॉलेज ग्राउंड में पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया. इस दौरान शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और उनके भतीजे अजित पवार भी मंच पर थे.

VIDEO | PM Modi receives Lokmanya Tilak National Award in Pune, on the 103rd death anniversary of freedom fighter Bal Gangadhar Tilak.

