गुजरात चुनावः गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, पैर छूकर लिया आशीर्वाद

गांधीनगर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी से मिलने गांधीनगर में उनके आवास पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि सोमवार को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में वोट भी डालेंगे. प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं. इससे पहले साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की थी, हालांकि इसके बाद कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते उन्होंने अपनी मां से मुलाकात नहीं कर पाए थे.

ऐसे में जब पीएम मोदी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर आए तो उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को 14 मध्य और उत्तरी जिलों की 93 सीट पर मतदान होगा. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इनमें से 51 सीट जीती थी. कांग्रेस ने 39, जबकि तीन सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the residence of his mother Heeraben Modi, in Gandhinagar, Gujarat pic.twitter.com/eomBD0wTtc

— ANI (@ANI) December 4, 2022