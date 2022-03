कश्मीर फाइल्स फिल्म पर PM मोदी बोले- सच दबाने की कोशिश की गई

नई दिल्ली. कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सच दबाने की कोशिश की गई. पीएम ने कहा कि जब कोई तथ्यों के आधार पर सच को सामने ला रहा है तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है. पीएम ने ये बातें भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही. बता दें कि कश्मीर घाटी में पंडितों के पलायन पर ये फिल्म आधारित है. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है.

पीएम मोदी ने कहा, ‘इन दिनों आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है. जो लोग फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात पछले पांच छह दिनों से बौखला गई है. वो इसकी चर्चा करने के बजाय इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई इस सच को देखे’.

#WATCH | At BJP Parliamentary Party meet, PM speaks on role of film industry in presenting history. He also mentions ‘The Kashmir Files’; says “People who always raise flag of freedom of expression are restless. Instead of reviewing on facts, campaign being run to discredit it..” pic.twitter.com/mq8iqA6Ajk

