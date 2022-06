पीएम मोदी ने जारी किए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के खास सिक्के, दृष्टिबाधित भी आसानी से कर सकेंगे पहचान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के ‘आइकानिक वीक समारोह’ का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपयों के सिक्कों की नई श्रृंखला भी जारी की. ये सिक्के आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृत काल के लक्ष्यों की याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे.

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में उपस्थित वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा, ‘आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं. देश के आम जन के जीवन को आसान बनाना हो, या देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने इसमें बहुत योगदान दिया है. बीते वर्षों में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय ने अपने कार्यों के द्वारा, सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक विरासत बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है.’

