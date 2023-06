नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका और मिस्र की पांच दिवसीय यात्रा के बाद रविवार देर रात स्वदेश लौट आए. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी पर हवाई अड्डे के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया. भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा दिल्ली से भाजपा के सांसद मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, हर्ष वर्धन, हंसराज हंस, मनोज तिवारी व परवेश शर्मा मौजूद थे. रात को करीब साढ़े बारह बजे पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया. यहां बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया.

पीएम मोदी ने पूछा- देश में क्या चल रहा है?

बीजेपी नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने इस दौरान सभी का हालचाल लिया और कहा कि रात में एयरपोर्ट पर आने के लिए अपनी नींद में खलल क्यों डाला. इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा कि देश में क्या चल रहा है. इसपर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा के समापन के बाद शनिवार को पीएम मोदी मिस्त्र पहुंचे थे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi returns to Delhi after concluding his state visits to US and Egypt, received by BJP chief JP Nadda and other party leaders pic.twitter.com/H0FsEyzRqz

— ANI (@ANI) June 25, 2023