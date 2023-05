कर्नाटक: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के गृह जिले में PM मोदी का रोड शो, उमड़ी भारी भीड़, लगे 'मोदी-मोदी' के नारे...

कलबुर्गी (कर्नाटक). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के गृह जिले कलबुर्गी में एक बड़ा रोड शो किया. खरगे द्वारा मोदी की तुलना एक “जहरीले सांप” से करने और उनके विधायक-पुत्र और पूर्व मंत्री प्रियंक खरगे के उन्हें ‘नालायक’ करार देने के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री का यह रोडशो हुआ है. इसमें लोगों का खासा उत्साह दिखा. ‘मोदी-मोदी’ के नारों और 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के नए नारे ‘ई बैरिया निर्धारा, बहुमतदा भाजपा सरकारा’ के बीच रोड शो कलबुर्गी शहर की प्रमुख सड़कों से होकर गुजरा.

कलबुर्गी में रोड शो के दौरान एक सजे-धजे खुले वाहन में सवार मोदी ने भाजपा की भगवा टोपी पहन रखे थी और अपने गले में पीली शॉल लपेट रखी थी. उनके साथ कलबुर्गी से भाजपा सांसद उमेश जाधव और केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा भी थे. मोदी ने सड़क के दोनों तरफ खड़े उत्साही लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. ‘मोदी-मोदी’ के नारों के साथ लोगों में प्रधानमंत्री की एक झलक देखने की बेताबी साफ नजर आई.

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf

— ANI (@ANI) May 2, 2023