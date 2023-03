PM Modi Road Show: कांग्रेस के गढ़ मांड्या में PM मोदी ने किया मेगा रोड शो, जानें इसके सियासी मायने

मांड्या (कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को मांड्या शहर में एक विशाल रोड-शो के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्होंने भी भीड़ में शामिल लोगों पर वापस फूलों की पंखुड़ियां फेंककर अपने उद्गगार जाहिर किये. मोदी ने रास्ते के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. उन्हें अपनी कार के बोनट पर एकत्रित फूलों की पंखुड़ियों को उठाकर भीड़ पर फेंकते देखा गया। वह अपनी कार से उतरे और उनके स्वागत में प्रस्तुति देने वाले लोक कलाकारों से मिले.

प्रधानमंत्री देश को बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे समर्पित करने संबंधी कार्यक्रम के लिए इस जिले में थे. इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-275 के बेंगलुरु-निदाघट्टा-मैसुरु खंड को छह लेन का बनाना शामिल है. करीब 118 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित किया गया है. इससे बेंगलुरु और मैसुरु के बीच यात्रा का समय लगभग तीन घंटे से घटकर करीब एक घंटा 15 मिनट हो जाएगा.

पीएम मोदी के रोड शो के सियासी मायने

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पुराने मैसूरु क्षेत्र में अच्छी-खासी सीट जीतने पर ध्यान केंद्रित करती दिख रही है, जहां वह पारंपरिक रूप से कमजोर रही है. कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं.

Mandya echoes with the chants of “Modi-Modi” during the PM’s grand roadshow in Karnataka. pic.twitter.com/GDnGVExQdA

— BJP (@BJP4India) March 12, 2023