अपने जीवन काल में एक बार जरूर भारत आएं-पीएम मोदी का जापानी युवाओं से आह्वान

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अपने दो दिवसीय दौरे पर आज भारतीय समुदाय को संबोधित किया. भव्य स्वागत के बीच पीएम मोदी ने कहा कि जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में एक बार जापान की यात्रा अवश्य करनी चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य मैं जापान के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने जीवन काल में एक बार भारत की यात्रा अवश्य करें. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते यह बात कही. उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा कि आप इसके लिए प्रयास करें.

विवेकानंद ने कहा था भारतीय नौजवानों को एक बार जापान जरूर जाना चाहिए

पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आपलोग विवेकानंदजी के वाक्य को पढ़कर जापान आए हों, ऐसा मैं नहीं मानता लेकिन विवेकानंदजी ने कहा था कि भाई एक बार देख कर तो आओ जापान है क्या. पीएम मोदी ने कहा साथियों उस जमाने में विवेकानंद जी ने यह बात कही थी. आज के युग के अनुरुप इसी बात को इसी सदभावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करें. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा, आपने अपनी स्किल्स से, अपने टैलैंट से अपने एंटरप्रेन्योरशिप से जापान की इस महान धरती को मंत्रमुग्ध किया है. भारतीयता की रंगों से भारत की संभावनाओं से भी आपको जापान को लगातार परिचित कराना है.

My request to the people of Japan… pic.twitter.com/anZEfPomVK

— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2022