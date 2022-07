रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा- अब हम आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहे हैं

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत में नया रक्षा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं. नौसेना संगोष्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले आठ वर्षों में, हमने रक्षा बजट बढ़ाया, यह भी सुनिश्चित किया कि यह भारत में रक्षा विनिर्माण ‘इकोसिस्टम’ के विकास में उपयोगी हो. उन्होंने कहा, बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय कंपनियों से खरीद पर खर्च किया जा रहा है. पिछले चार-पांच वर्षों में, हमारे रक्षा आयात में लगभग 21 प्रतिशत की कमी आई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रमुख रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.

भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को विफल करना होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित कर रहा है, गलत सूचना और दुष्प्रचार के माध्यम से हम पर लगातार हमले हो रहे हैं. राष्ट्रीय रक्षा अब सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह बहुत व्यापक है, हमें सरकार के दृष्टिकोण के तहत चुनौतियों से निपटना होगा. हमें उन ताकतों के प्रयासों को विफल करना होगा, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं.

#WATCH| Many people don’t know that India’s defence sector was very strong even before independence. We had 18 ordinance factories that used to export artillery to the world, we were an imp supplier during WWII…but then what happened that we became the largest importer?:PM Modi pic.twitter.com/iPKUDBHQj1

— ANI (@ANI) July 18, 2022