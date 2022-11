VIDEO: PM मोदी बोले- ईमानदारी का ठेका लेने वाले भ्रष्टाचारी संग फोटो खींचवाने में नहीं शर्माते...

नई दिल्‍ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के सतर्कता जागरूकता सप्‍ताह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर हमला बोला है. पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए कहा हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी और भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरव गान किया जाता है. उन्होंने कहा कि मैं तो देखता हूं कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग उनके साथ फोटो खींचवाने में भी शर्म नहीं करते.

ANI के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्‍ताह पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है. आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में तरह-तरह के तर्क देते हैं. अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े-बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है. पीएम ने आगे कहा ये हमने कभी ऐसा इस देश में नहीं सुना. ऐसे ताकतों और ऐसे लोगों को समाज द्वारा कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है. इसमें भी CVC द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है.

#WATCH | We’ve seen many times that corrupts are being praised even after being sentenced to jail. People who carry ‘Theka’ of honesty hold their hands & get pictures clicked. Advocacy is being done to give awards to the corrupt. We’ve never seen anything like this: PM Modi pic.twitter.com/L69gHmCUaV

— ANI (@ANI) November 3, 2022