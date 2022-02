VIDEO: हैदराबाद दौरे पर जब पीएम मोदी अचानक पहुंचे चने के खेत में, आगे देखिए फिर क्या हुआ

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शनिवार को हैदराबाद (Hyderabad) के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने संत रामानुजचार्य (Ramanujacharya) की प्रतिमा का उद्घाटन किया और ICRISAT के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए. ICRISAT के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी का काफिला खेतों के बीच से गुजरा रहा था. अचानक पीएम मोदी की नजर खेतों में लहलहाती फसलों पर पड़ी और गाड़ी रुकवाकर खेत में चले गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना गाड़ी रुकवा ली और खेत में चले गए. पीएम मोदी ने खेत में उग रही चने की फसल को देखा और फिर उन्हें तोड़कर खाया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर तक खेत में टहले और फिर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका काफिला आगे बढ़ा. सोशल मीडिया पर उपलब्ध पीएम मोदी के इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और चुटकी लेते हुए यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stops by to have ‘Chana’ at the ICRISAT farm in Hyderabad pic.twitter.com/zQ3ABsHzrr

