नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली से मुंबई को सीधा जोड़ने के ल‍िए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) का न‍िर्माण क‍िया जा रहा है. कुल 1390 क‍िलोमीटर लंबे इस एक्‍सप्रेसवे का न‍िर्माण कार्य अगले साल मार्च तक पूरा होने की संभावना है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आगामी 12 फरवरी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा सेक्‍शन (Sohna-Dausa section) का उद्घाटन करेंगे. इसके शुरू हो जाने के बाद द‍िल्‍ली और जयपुर के बीच का सफर मात्र दो घंटे में तय क‍िया जा सकेगा.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा सेक्‍शन का 12 फरवरी को उद्घाटन करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी (PM Modi) ने पिछले साल जुलाई माह में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (Bundelkhand Expressway) का उद्घाटन किया था.

इस एक्सप्रेसवे (Expressway) का काम 28 माह में पूरा क‍िया गया था. यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 (NH-35) से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra-Lucknow Expressway) के साथ मिल जाता है. यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है.

इस बीच देखा जाए तो केंद्रीय सड़क पर‍िवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना-दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे. इससे जयपुर और दिल्ली के बीच यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम होगा.

“Change in the date”

Now Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji will inaugurate the Sohna-Dausa stretch of the #Delhi_Mumbai_Expressway on 12th February. https://t.co/RrNb9WrcHq

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 30, 2023