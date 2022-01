LIVE: पीएम मोदी थोड़ी देर में रखेंगे मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला

मेरठ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का दौरा करेंगे और वहां मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है.

इस खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी के मैदानों के साथ ही आधुनिक उपकरण और उच्च स्तरीय खेल संसाधन होंगे. साथ ही इसमें लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्वीमिंग पूल सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी. पीएमओ ने कहा कि विश्वविद्यालय में शूटिंग, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी सहित अन्य खेलों की भी सुविधाएं होंगी.

यहां पढ़ें पीएम मोदी के दौरे का Live Updates

>>उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में बनने जा रहा प्रदेश का ये पहला खेल विश्वविद्यालय देश की असंख्य खेल प्रतिभाओं को नई दिशा प्रदान करेगा.



>>प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने मेरठ कैंट में अमर जवान ज्योति और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की

PM Shri @narendramodi pays floral tribute at Amar Jawan Jyoti and Shaheed Smarak in Meerut Cantt. https://t.co/srKRu2sLpX

>>मेरठ पहुंचते ही पीएम मोदी ने काली पलटन मंदिर में पूजा की.

PM Shri @narendramodi offers prayers at Kali Paltan Temple at Meerut Cantt. https://t.co/6ssd8jklOw

>>PM मोदी मेरठ पहुंच गए हैं. यहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा है

#WATCH Eager crowd gives a warm welcome to Prime Minister Narendra Modi in Meerut, Uttar Pradesh

