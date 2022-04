PM Modi J&K Visit Live: PM मोदी का जम्मू-कश्मीर दौरा आज, 20 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखेंगे नींव

जम्मू-कश्मीर के दौरे को लेकर पीएम मोदी खासे उत्सुक हैं. उन्होंने ट्वीट कर अपनी यात्रा की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि वह अमृत सरोवर पहल का उद्घाटन करने के लिए उत्सुक हैं, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है.

Tomorrow, 24th April, we will mark the National Panchayati Raj Day. On this important occasion, I will be in Jammu and Kashmir and from there will address Gram Sabhas across India. Will also lay the foundation stone and inaugurate development works worth over Rs. 20,000 crore.

