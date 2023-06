प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह शाम हमारे दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति से विशेष बन गई है. वे हमारी सबसे कीमती संपत्ति हैं. जब हम जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मिले तो आपने एक समस्या का उल्लेख किया, जिसका आप सामना कर रहे थे. मुझे यकीन है कि आपने उस समस्या का समाधान कर लिया होगा.

#WATCH | This evening is made special by the presence of the people of our two countries, they are our most precious assets. When we met in Japan, for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing, I am sure that you must have resolved that problem. I hope you… pic.twitter.com/d2Y8RDTGKp

— ANI (@ANI) June 23, 2023