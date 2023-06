तीन बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए न्यूयॉर्क में हूं. यह दो देशों का एक सुंदर समामेलन है, एक इस धरती पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरे को पृथ्वी पर सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है. हम 9/11 मेमोरियल जा रहे हैं. क्योंकि यह एक दिल दहला देने वाला स्थल है और लगातार याद दिलाता है कि किसी भी रूप में आतंकवाद बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. हम पीड़ितों के परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ यह दिखाने के लिए हैं कि उनके साथ जो हुआ वह बिल्कुल गलत था और दोबारा नहीं होना चाहिए.

#WATCH | I am in New York for Prime Minister Modi’s visit. It is a beautiful amalgamation of two countries, one is the largest democracy on this earth and the other is said to be the oldest democracy on earth. We’re going to the 9/11 Memorial because it’s a heart-wrenching site… pic.twitter.com/HDfWq1z0V7

