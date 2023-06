प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के साथ वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कौशल विकास से जुड़े एक कार्यक्रम में फर्स्ट लेडी के साथ शामिल होना सम्मान की बात है. हमारे लिए कौशल विकास शीर्ष प्राथमिकता है.

Honoured that @FLOTUS @DrBiden joined us in a special event relating to skill development. Skilling is a top priority for India and we are dedicated to creating a proficient workforce that can boost enterprise and value creation. pic.twitter.com/eXibkMme9c

— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2023