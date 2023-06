नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अमेरिकी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड किए कि मूसलाधार बारिश होने लगी. उन्होंने बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया और तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़े. पीएम मोदी के सम्मान में उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए. राष्ट्रगान के सम्मान में पीएम मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े रहे. इस दौरान बारिश भी होती रही.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्रदेवता की कृपा से यह दौरा और विशेष हो गया है. पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया है.

PM Modi received a ceremonial welcome amid rain and gusty winds at the Joint Base Andrews Airport in Washington DC. pic.twitter.com/p1KmCjzgxL

— BJP (@BJP4India) June 21, 2023