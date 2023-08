प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे एयरपोर्ट पहुंचे. पीएम मोदी का स्वागत महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार ने किया. पीएम मोदी को आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. वह मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.

Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi reaches Pune airport. PM Modi was received by Maharashtra CM Eknath Shinde, Deputy CMs Devendra Fadnavis and Ajit Pawar.

PM will be conferred with Lokmanya Tilak National Award today. He will also flag off metro trains and inaugurate… pic.twitter.com/vGEFXghWH0

