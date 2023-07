नई दिल्ली. राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की संकल्प रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने ‘लाल डायरी’ का भी जिक्र किया. जिसकी चर्चा इन दिनों राजस्थान में जमकर हो रही है. पीएम मोदी ने कहा, ‘कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है. झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोजेक्ट है, राजस्थान की ‘लाल डायरी’. कहते हैं इस ‘लाल डायरी’ में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे-अच्छे निपट जाएंगे. कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है. ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें. लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है.’ वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी.

