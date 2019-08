Bear Grylls in Wales(UK): Our team who was filming( Man vs Wild) was really on the edge, but the PM(Modi) was just very calm and I saw that throughout our journey. Whatever we were doing, he was very calm. That was cool to see...What shone bright for me was his humility pic.twitter.com/Fhf0ABEGQg

डिस्कवरी चैनल ने मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) वाले स्पेशल एपिसोड के दो प्रोमो वीडियो शेयर हो चुके हैं. अब होस्ट बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) ने पीएम मोदी के बारे में बताया है कि कैसे वो विपरीत परिस्थितियों में भी सहज और निर्भीक रहते हैं. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में बेयर ग्रिल्स ने इन बातों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुश्किल हालातों में भी शांत और प्रसन्न दिखाई दिए. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में में इस शो के शूटिंग की दौरान पीएम मोदी ने शांति और निर्भीकता का परिचय दिया. वे इन चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराए.मोदी के साथ शूट किए ऐपिसोड के संदर्भ में बात करते हुए ग्रिल्स ने कहा कि इस ऐपिसोड में पीएम मोदी का एक नया रूप देखने को मिलेगा, जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा गया होगा. ग्रिल्स ने कहा, 'जबतक संकट नहीं आता तबतक किसी का वास्तविक रूप आप जान नहीं सकते हैं. यह देखकर अच्छा लगा कि पीएम मोदी जैसा वर्ल्ड लीडर विपरित हालातों में भी शांत और स्थिर रहते हैं.' बियर ग्रिल्‍स ने कहा कि इससे पहले मुझे तत्‍कालीन अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के साथ अलास्‍का में एडवेंचर ट्रिप करने का अवसर मिला था. ओबामा और पीएम मोदी दोनों बड़े वर्ल्ड लीडर हैं.बेयर ग्रिल्स ने बताया, 'पीएम मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्यावरण के बहुत बड़े संरक्षक हैं. यही वजह थी कि वो मेरे साथ इस यात्रा पर आए. उन्होंने असल में एक युवा शख्स के तौर पर जंगल में समय बिताया. मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि वो यहां कितने आराम और शांति के साथ थे.'साथ ही उन्होंने बताया कि वो कई सालों से भारत के बहुत बड़े फैन रहे हैं. इसलिए पीएम मोदी जैसे बड़े वैश्विक नेता को जंगल में एडवेंचर के लिए ले जाना उनके लिए सौभाग्‍य की बात है.इंटरव्यू के दौरान जब ग्रिल्स से पूछा गया कि पीएम मोदी की कौन सी बात उन्हों हमेशा याद रहेगी? इसपर उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के चेहरे के सहज भाव और जंगल में लगातार हो रही बारिश के बावजूद उनके उनके चेहरे की मुस्कान के वो कायल हो गए. इसके आगे ग्रिल्स ने बताया कि लगातार बारिश में जब सीक्रेट सर्विस में वो पीएम लिए छाता निकालने की कोशिश की तो पीएम मोदी बोले, 'नहीं मैं ठीक हूं' और उनके साथ नदी की तरफ बढ़ गए.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन Vs वाइल्ड के 12 अगस्त के शो में नज़र आएंगे. इसकी पूरी शूटिंग जिम कार्बेट नेशनल पार्क में हुई है. जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में है और यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है. डिस्कवरी चैनल पर 12 अगस्त को ये शो रात 9 बजे आएगा.इस शो को एक साथ डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी HD वर्ल्ड, एनीमल प्लेनेट, डिस्कवरी साइंस, एनीमल प्लेनेट HD वर्ल्ड, TLC, TLC HD वर्ल्ड, जीत प्राइम, जीत प्राइम HD, डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी टर्बो, डिस्कवरी किड्स, डी तमिल पर आएगा. इसे 180 देशों में देखा जा सकेगा.बेयर ग्रिल्स ने अपने शो मैन VS वाइल्ड को कई अन्य हस्तियों के साथ भी होस्ट किया है. उनके साथ जंगलों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, हॉलीवुड स्टार केट विंसलेट भी शामिल है. बेयर ग्रिल्स एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो रह चुके है. कर्नल बेयर ग्रिल्स रॉयल मरीन कमांडो रह चुके हैं और वो वर्ल्ड स्काउट मूवमेंट के पहले चीफ एम्बेसडर हैं. बेयर ग्रिल्स ने 85 किताबें भी लिखी हैं, जिसमें स्वेट एंड टियर्स बेस्टसेलर रही है.