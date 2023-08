नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस का भारत में स्वागत किया और उन्हें ‘तुलसी भाई’ कहकर संबोधित किया. टेड्रोस पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाले डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं.

आयुष मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया और टेड्रोस का सम्मेलन में स्वागत किया. इस वीडियो में वह गुजराती नृत्य डांडिया करते दिख रहे हैं.

My good friend Tulsi Bhai is clearly well prepared for Navratri! Welcome to India, @DrTedros! https://t.co/NSOSe32ElW

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2023