PM मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति का किया स्वागत, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गॉर्ड ऑफ ऑनर, होंगे कई समझौते

नई दिल्ली. मिस्र (Egypt) के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी (Abdel Fattah El-Sisi) गणतंत्र दिवस (Republic Day) समारोह में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. पीएम मोदी के साथ उनके स्वागत के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) भी मौजूद थीं. राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के स्वागत के बाद उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

बता दें कि आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी. भारत और मिस्र कृषि, साइबर सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोगी हैं. इस दौरान अल-सिसी ने कहा कि मिस्र और भारत के बीच संबंधों की विशेषता संतुलन और स्थिरता रही है. हमने केवल रचनात्मक विकास देखा है. हम सभी बहुत सकारात्मक रूप से विकसित हो रहे हैं.

#WATCH | Delhi: Visuals from the ceremonial welcome of President of Egypt Abdel Fattah El-Sisi at Rashtrapati Bhavan.

Egyptian President will attend the Republic Day Parade 2023 as the Chief Guest. pic.twitter.com/bR7IxWJSUY

