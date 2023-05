सिडनी में पीएम मोदी का चला 'जादू', एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह, स्पेशल फ्लाइट से पहुंच रहे हैं लोग

सिडनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 20 हजार से अधिक भारतीय समुदाय के लोगों को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे. इस समारोह के लिए बड़ी संख्या में लोग स्पेशल फ्लाइट से सिडनी पहुंच रहे हैं. ऐसी ही एक फ्लाइट का नाम मोदी एयरवेज रखा गया है, जिसमें 170 लोग तिरंगे के रंग में रंगे वस्त्र पहन कर यहा पहुंचे हैं. ये ग्रुप मेलबर्न से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिडनी पहुंचा है.सिडनी के ओलंपिक पार्क में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अभी से लोग स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे हैं. हालांकि पीएम मोदी के आने से पूर्व कई रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति चल रही है.

सिडनी में कुडोस बैंक एरिना में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक सामुदायिक कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे. वहीं भारतीय डायस्पोरा के सदस्य प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामुदायिक कार्यक्रम के लिए उत्साह से भरपूर नजर आ रहे हैं. जो जल्द ही सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में क्यूडोस बैंक एरिना में आयोजित किया जाएगा. शशि प्रभाने न्यूज एजेंसी एएनाई से बात करते हुए कहा, “हम सभी पीएम मोदी के आने पर उत्साहित हैं. फिलहाल हमारे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है.”

#WATCH | Australia | Cultural program underway at Qudos Bank Arena in Sydney where Prime Minister Narendra Modi will arrive shortly for a community event. pic.twitter.com/nkcvIO3BYf

— ANI (@ANI) May 23, 2023