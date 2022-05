दिल्ली में आज से शुरू होगा देश का सबसे बड़ा 'ड्रोन महोत्सव', PM मोदी करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आज उद्घाटन करेंगे और किसान ड्रोन चालकों से बातचीत करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री ड्रोन परिचालनों के साक्षी भी बनेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 मई को पूर्वाह्न 10 बजे देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव ‘भारत ड्रोन महोत्सव 2022’ का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम खुले में ड्रोन के परिचालन के साक्षी बनेंगे और ड्रोन प्रदर्शनी केन्द्र में स्टार्टअप के साथ भी संवाद करेंगे. इसमें सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक लोग भाग लेंगे. करीब 70 से अधिक एक्जीबिटर्स इस प्रदर्शनी में ड्रोन के विभिन्न इस्तेमालों के संबंध में जानकारी देंगे.

