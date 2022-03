Pariksha Pe Charcha 2022: प्रधानमंत्री मोदी 1 अप्रैल को एग्जाम वॉरियर्स से होंगे मुखातिब, देंगे स्ट्रेस फ्री रहने का टिप्स

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के 5वें संस्करण (Pariksha Pe Charcha 5th Session) में 1 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में छात्र-छात्राओं से मुखातिब होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले देशभर के छात्र-छात्राओं से बातचीत करते हैं और उन्हें स्ट्रेस हैंडलिंग से संबंधित टिप्स देते हैं.

‘परीक्षा पे चर्चा’ (Pariksha pe Charcha 2022) कार्यक्रम में फिजिकली शामिल होने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 3 फरवरी थी. पहले आवेदन प्रक्रिया की तारीख 20 जनवरी थी, जो पहले 27 जनवरी, फिर 3 फरवरी तक बढ़ाई गई. पिछले साल ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम COVID-19 महामारी के कारण वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था.

Let’s talk stress free exams yet again! Calling upon the dynamic #ExamWarriors, their parents and teachers to join this year’s Pariksha Pe Charcha on the 1st of April. pic.twitter.com/JKilmHbXR3

— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2022