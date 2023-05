जो बिडेन के न्योते पर जून में अमेरिका जाएंगे PM मोदी, आपसी संबंधों को मजबूत करने पर होगा जोर

वाशिंगटन/ नई दिल्ली. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जून में होने वाली अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे. व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में 22 जून को राजकीय रात्रि भोज भी आयोजित किया जाएगा. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नवंबर 2009 में आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया था. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के. जीन पियरे ने एक बयान जारी करके यात्रा की घोषणा की. बयान में कहा गया, ‘आगामी यात्रा अमेरिका तथा भारत के बीच गहरी एवं नजदीकी साझेदारी को और बढ़ाएगी, साथ ही अमेरिकियों और भारतीयों को जोड़ने वाले गर्मजोशी भरे संबंधों को भी मजबूत करेगी.’

प्रेस सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध तथा सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता तथा रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा तथा अंतरिक्ष आदि में सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के संकल्प को और प्रगाढ़ करेगी. उन्होंने कहा कि दोनों नेता शिक्षा के क्षेत्र तथा लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जायेंगे. मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के लिए 22 जून को राजकीय भोज का आयोजन किया जायेगा.

Prime Minister Narendra Modi will embark on an Official State Visit to the United States of America, which will include a state dinner on June 22, 2023, following an invitation from US President Joseph Biden and First Lady Jill Biden: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/8qsgsoz2up

