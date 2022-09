PM Modi's 72nd Birthday LIVE: अपने जन्मदिन पर देशभर के 40 लाख ITI छात्रों को संबोधित करेंगे PM मोदी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, ‘अपने नेतृत्व से उन्होंने देश की प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व ताकत दी है और दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को नई ऊंचाई प्रदान की है.’

Defence Minister Rajnath Singh extends birthday greetings to PM Narendra Modi.

“With his leadership, he has given unprecedented strength to the country’s progress & good governance and provided a new height to India’s prestige & self-respect before the world,” he tweets. pic.twitter.com/LLsRSRQqQM

— ANI (@ANI) September 17, 2022